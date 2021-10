Atlético-CE e Ferroviária empatam em jogo de ida das quartas da D

Nada decidido nem encaminhado no duelo entre Atlético-CE e Ferroviária, pelas quartas de final da Série D. No jogo de ida, disputado no Estádio Domingão, em Horizonte, no Ceará e transmitido ao vivo pela TV Brasil, as equipes empataram por 1 a 1. Ewerthon Potiguar abriu o placar para os donos da casa e Gleyson igualou para os visitantes. Como não há vantagem do gol marcado fora de casa na competição, outro empate no jogo da volta, domingo que vem, no Estádio Fonte Luminosa, em Araraquara, levará a decisão da vaga para os pênaltis. Se houver um vencedor nos 90 minutos, ele avançará para a semifinal e garantirá também um lugar na próxima temporada da Série C. Para qualquer um dos clubes, o acesso seria um feito: o Atlético nunca disputou a terceira divisão nacional e a Ferroviária não chega a este patamar desde 2002.

Disposto a ditar o ritmo da partida, o Atlético foi para cima do adversário e precisou de apenas dois minutos para abrir o placar. Ewerthon Potiguar recebeu cruzamento da direita e cabeceou para o chão, alcançando o canto direito do goleiro Saulo, que nada pôde fazer.

Daí em diante, a equipe paulista passou a se encontrar em campo e, após uma série de chances criadas, conseguiu o empate no fim da etapa inicial. Após cruzamento da direita, Júlio Vitor tocou para o meio da área e Gleyson completou para o gol: 1 a 1.

Pouco depois, o próprio Gleyson teve a chance de virar o placar, mas a cabeçada foi desviada pelo goleiro Carlão antes de encontrar a trave esquerda.

Na segunda etapa, o Atlético teve performance ligeiramente melhor, mas não conseguiu encontrar as redes. A Ferroviária não foi tão incisiva e segurou o empate.

Os dois times fazem o jogo mais importante de suas temporadas no próximo domingo (17), às 15h. A Fonte Luminosa, assim como aconteceu nesta partida de ida, não terá presença do público. No entanto, a Ferroviária conta com um grande fator motivante: a equipe não é derrotada na Série D há 18 partidas. Sofreu apenas um revés na competição, justamente na estreia, diante do Uberlândia (3 a 0) e desde então acumulou 12 vitórias e 6 empates. Já o Atlético buscará a vaga inédita movido por derrubar a equipe em tese mais forte da competição até agora. Como um empate leva a disputa para os pênaltis, talvez nem seja preciso de fato vencer o jogo para avançar.

