Atlético-CE e Campinense-PB fazem duelo rubro-negro na semi da Série D

Atlético-CE e Campinense-PB, já classificados para a Série C do ano que vem, disputam neste sábado (23) o jogo de ida das semifinais da Série D do Campeonato Brasileiro 2021. Após garantir, pela primeira vez na história, o acesso à terceira divisão no último domingo (17), a Águia de Precabura recebe o time de Campina Grande (PB) no estádio Domingão, na cidade de Horizonte (CE), às 15h (horário de Brasilia), em duelo de rubro-negros que será transmitido ao vivo na TV Brasil. A partida não terá presença de público.

No último domingo (17), o Atlético-CE avançou à semi após eliminar a Ferroviária-SP, até então invicta na competição, por 4 a 3 na cobrança de pênaltis, após dois empates consecutivos nas quartas de final (1 a 1 e 0 a 0). Para o jogo desta tarde, o técnico Raimundo Wágner terá de volta o zagueiro Caio Acaraú, que não atuou contra a Locomotiva no domingo, por cumprir suspensão.

Após quebrar um jejum de 10 anos para garantir o retona à Série C do ano que vem, o Campinense entra em campo determinado a seguir na briga para levantar a taça da Série D. No último treino nesta sexta (22), o técnico Ranielle Ribeiro testou modificações no elenco, para contornar a ausência do volante Rafinha e dos atacantes Marcos Nunes e Fábio Lima, todos lesionados. A probabilidade é de que Sérgio Paulista, Anselmo e Matheus Regis sejam os substitutos, nas respectivas posições.

Assim como nos embates das quartas de final, os jogos das semifinais e a final da Série D também contarão com o recurso do árbitro de vídeo (VAR).

