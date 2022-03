Atlético-BA vence e aumenta sequência negativa do Bahia no estadual Equipe de Alagoinhas conseguiu o triunfo com gols de Miller e Cesinha; Ignácio descontou para os visitantes

Em Alagoinhas, o Atlético-BA foi superior e venceu o Bahia, por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (2). Os gols do time da casa foram marcados por Miller e Cesinha e fizeram a equipe chegar aos 11 pontos e assumir a vice-liderança do Campeonato Baiano de 2022. Enquanto isso, o Tricolor descontou com Ignácio, mas chegou ao seu terceiro jogo sem triunfar no estadual e fica com seis tentos, em 7°.

Agora, os dois clubes voltam a campo no próximo final de semana pela Copa do Nordeste. Em casa, o Bahia recebe o Sport, às 17h45, no sábado (5). Enquanto isso, no domingo (6), o Atlético-BA visita o Floresta, às 15h.

MORNO, ATÉ QUE…

O começo do jogo no Carneirão foi morno e sem grandes ações. O Atlético-BA teve mais tempo de posse, mas isso não significou grandes chances de gol. Por outro lado, o Bahia não conseguiu criar jogadas no campo ofensivo e acabou ficando limitado aos passes de lado.

O cenário só mudou aos 24 minutos. Miller invadiu a área e foi segurado pelo ombro pelo zagueiro Ignácio. Com o pênalti marcado, o próprio camisa 10 foi para a cobrança e deslocou Matheus Teixeira, abrindo o placar para os mandantes.

ACORDOU

O gol sofrido acordou o time do Bahia no jogo. Assim, os jogadores de meio-campo conseguiram acionar mais Rodallega, que apareceu mais para a partida e criou algumas chances de perigo.

Na primeira delas, o colombiano pegou uma sobra de bola na entrada da área e soltou a bomba, fazendo ela passar perto do gol. Já aos 36, o atacante recebeu bola ajeitada de Raí, mas não conseguiu completar, levando o 1 a 0 para o intervalo.

COMPLICOU

A volta para o segundo tempo, apesar de ser mais equilibrada, não foi nada boa para o Bahia. Cesinha, que havia entrado fazia pouco tempo quase ampliou o placar após cobrança de falta. Se falhou naquela chance, o atacante não errou na seguinte. Em escanteio cobrado na primeira trave, ele completou de calcanhar para o gol, fazendo o 2 a 0.

O gol sofrido abalou a equipe do Bahia, enquanto que deu ainda mais forças para o Atlético-BA se fechar no campo defensivo e administrar o placar. Aos 21 minutos, Rodallega quase diminuiu em chute que acertou o travessão em um dos poucos lances do Tricolor Baiano na primeira metade do segundo tempo.

ATÉ TENTOU

Depois da bola na trave pelo lado do Bahia, o Atlético-BA também se mostrou contente com o resultado obtido em casa e apenas administrou o placar não dando espaços para os visitantes e rechaçando qualquer perigo

Entretanto, o bloqueio foi finalmente furado pelo time visitante aos 47 minutos, quando Raí cobrou falta na área e Ignácio apareceu na segunda trave para completar e fechar o jogo em 2 a 1.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-BA X BAHIA

Local: Carneirão, em Alagoinhas (BA)

Data e hora: 02/03/2022 – 19h15 (de Brasília)

Árbitro: Emerson Ricardo Almeida Andrade (BA)

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Paulo de Tarso Bregalda Gussen (BA)

​Cartões amarelos: Ignácio, Daniel, Luiz Henrique, Gustavo Henrique (Bahia)

Cartões vermelhos: Gustavo Henrique (Bahia)

GOLS: Miller (26’/2°T) (1-0), Cesinha (18’/2°T) (2-0), Ignácio (47’/2°T) (2-1)

ATLÉTICO-BA (Técnico: Agnaldo Liz)

Fábio Lima; Paulinho, Iran, Bremer e Caetano (Matheus Leal, aos 11’/2°T); Lucas Alisson, Leandro Sobral (Jeferson, aos 30’/2°T) e Miller (Cesinha, aos 10’/2°T); Gabriel Esteves (Lídio, aos 22’/2°T), Jerry e Thiaguinho.

BAHIA (Técnico: Guto Ferreira)

Matheus Teixeira; Douglas Borel (André, aos 27’/2°T), Ignácio, Gustavo Henrique e Luiz Henrique (Djalma Silva, aos 27’/2°T); Rezende, Patrick de Lucca (Marcelo Ryan, aos 15’/2°T) e Daniel (Lucas Mugni, aos 19’/2°T); Raí, Rodallega e Marco Antônio (Ronaldo César, aos 15’/2°T).

