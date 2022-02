Atletas olímpicos retomam treinos com foco nas principais competições de 2022

A temporada 2022 no esporte olímpico e paralímpico começou a todo vapor. Com um calendário recheado de importantes competições ao longo do ano, formado tanto por eventos nacionais como internacionais, os atletas estão intensificando a preparação em busca de grandes resultados, neste que é o início do ciclo dos Jogos de Paris, marcados para 2024.

Para Arthur Nory, da ginástica artística, o ritmo neste começo de temporada está bem forte. “A retomada de treinamentos tem sido muito intensa. Já comecei bem focado para esse novo ciclo. Mudaram o código de pontuação nas competições, então é um momento de muito estudo e ajuste de séries”, afirmou o ginasta, medalhista de bronze no solo nos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016, e campeão mundial na barra fixa em 2019.

Bruna Takahashi, atleta do tênis de mesa, pôde curtir a família no Brasil em janeiro, mas aproveitou o período para manter a forma. “Passei o Ano Novo com eles e fiquei até o final de janeiro. Além disso, foi um período importante para treinar ao lado do meu técnico e agora é manter o ritmo de competições na Europa. Já em fevereiro tenho um Aberto Internacional para disputar”, afirmou a mesatenista, que recentemente subiu para o 32º lugar do ranking mundial, a melhor colocação da história para o tênis de mesa feminino do Brasil.

Medalha de ouro nos Jogos de Tóquio, a primeira do judô feminino paralímpico brasileiro, Alana Maldonado vem treinando firme para encarar uma lista repleta de eventos que terá pela frente em 2022. “Em março, já haverá um GP Internacional em São Paulo, no CT Paralímpico. Em abril haverá uma etapa da Copa do Mundo, em maio participarei de uma etapa do Grand Prix e, em julho, ocorrerá nova etapa da Copa do Mundo, mas no Brasil. Porém, o meu grande objetivo é o Mundial, previsto para novembro, quando vou buscar o bicampeonato”, explicou a judoca.

O Campeonato Mundial também é o principal objetivo de Arthur Nory em 2022. “A competição mais importante, sem dúvida, será o Mundial de Liverpool neste ano. Além dele, temos os Jogos Sul-Americanos no Paraguai e outros campeonatos nacionais pelo meu clube. A partir de março, foco total nas competições”, disse Nory.

