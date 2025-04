Atletas muçulmanas temem proibição do véu em competições na França

Nos arredores de Paris, a levantadora de peso muçulmana francesa Sylvie Eberena, de 44 anos, concentra-se para levantar 80 quilos, mas o véu que cobre sua cabeça poderá em breve impedi-la de competir em seu país.

Com o apoio do governo de centro-direita, o Parlamento promove uma nova lei para proibir o uso da peça em competições esportivas, em meio à pressão eleitoral da extrema direita.

“Estão tentando limitar cada vez mais nossas liberdades”, diz Eberena, uma mãe solteira que deixou seus quatro filhos orgulhosos quando venceu o campeonato amador francês no ano passado.

“É frustrante porque tudo o que queremos fazer é esporte”, acrescenta este muçulmano convertido que descobriu o esporte aos 40 anos e agora treina até cinco dias por semana.

Segundo o “laicismo” francês, funcionários públicos, professores, estudantes e atletas que representam a França no exterior não podem usar símbolos religiosos visíveis, como uma cruz cristã, um quipá judaico ou um hijab muçulmano.

Até agora, cabia a cada federação esportiva francesa decidir se o hijab era permitido em competições nacionais, e a federação francesa de levantamento de peso o admitia. Mas a nova legislação pretende proibi-lo em todos os lugares.

Seus defensores acreditam que a lei unificará a confusa regulamentação, promoverá a laicidade e combaterá o extremismo. Para seus detratores, é mais uma forma de discriminação contra as mulheres muçulmanas francesas.

– “Submissão” –

O projeto de lei, que se aplicaria a símbolos visíveis de qualquer religião, deve ser votado na Assembleia Nacional (câmara baixa) em breve, após sua adoção em fevereiro pelo Senado.

Mas seus promotores parecem preocupados principalmente em conter o que chamam de “separatismo islâmico” em um país abalado por uma série de ataques jihadistas nos últimos anos.

No entanto, um relatório de 2022 do Ministério do Interior concluiu que os dados “não mostraram um fenômeno estrutural ou mesmo significativo de radicalização no esporte”, destacam os críticos da lei.

O campeão olímpico francês de judô Teddy Riner disse em março que a França estava “perdendo tempo” com esse debate e deveria pensar em “igualdade, em vez de atacar uma religião”.

O véu “é um símbolo de submissão”, respondeu o ministro do Interior, o conservador Bruno Retailleau.

Eberena, que se converteu ao islamismo aos 19 anos, diz que seu traje nunca foi um problema entre suas colegas levantadores de peso: “O esporte nos une, nos obriga a nos conhecermos, a superar nossos preconceitos”.

– “Pedaço de pano” –

As federações francesas de futebol e basquete estão entre as que proibiram símbolos religiosos, incluindo o véu.

O Conselho de Estado, a principal instância administrativa da França, apoiou a federação de futebol em 2023, argumentando que poderia impor um “requisito de neutralidade”.

Em 2024, especialistas da ONU consideraram essas regulamentações “desproporcionais e discriminatórias”.

Samia Bouljedri, de 21 anos, jogava futebol há quatro anos em seu clube em Moutiers, cidade nos Alpes Franceses, quando decidiu cobrir-se após terminar o ensino médio.

A atacante continuou jogando pelo seu clube, que após ser multado diversas vezes por deixá-la jogar, solicitou que tirasse o hijab ou deixasse o futebol, diz ela.

“Por acabarem com a minha felicidade assim, por um pedaço de pano, fiquei muito triste”, confessa.

