Atletas do Tênis na Lagoa disputam a 5ª etapa do Estadual na Barra da Tijuca a partir desta sexta Seis atletas disputam torneio

Seis atletas do Tênis na Lagoa – Instituto Mirania Gomes Borges, projeto social com 17 anos de existência que atende 160 crianças e adolescentes de todo o Rio de Janeiro, vão disputar, a partir desta sexta-feira, dia 20, a quinta etapa do Circuito Estadual da TênisRJ, a federação de tênis do Rio de Janeiro.





Antonio Vitor, 16º do ranking estadual, joga a categoria 16 anos junto com Carlos Henrique e Cauã Silva. No feminino, Giovanna do Nascimento joga nos 16 anos, Maria Giulia e Pietra Gilard disputam a categoria 12 anos.

A competição será jogada na Barra da Tijuca na academia Tennis Route e vai até a segunda-feira, dia 30.