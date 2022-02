Atletas do Instituto Icaro, de Curitiba (PR), disputam o Brasil Juniors Cup Depois eles seguem para Criciúma

Atletas do Instituto Icaro/DM Tênis, de Curitiba (PR) iniciam neste sábado a disputa dos dois principais torneios juvenis do calendário do Brasil. O primeiro deles o Brasil Juniors Cup, em Porto Alegre (RS) e o seguinte o tradicional Banana Bowl, em Criciúma (SC).

Matheus Lima, de 17 anos, que recentemente obteve sua maior vitória em torneios profissionais em Blumenau (SC), torneio da série challenger, estará no qualifying do evento mundial até 18 anos que será disputado a partir de sábado. A partir de segunda-feira, Gustavo de Almeida, de 15 anos, disputará como um dos favoritos a chave até 16 anos do evento com pontos no ranking sul-americano.

Na semana seguinte os dois vão disputar o Banana Bowl, mais tradicional e um dos nove maiores do mundo no sul do estado de Santa Catarina.

Os atletas são acompanhados pela equipe de treinadores formada por Alexandre Bonatto, Jean Linke e o preparador físico André Gonçalves.

O Instituto Icaro tem o patrocínio via lei de incentivo ao esporte da Prefeitura de Curitiba e do Geração Olímpica do governo do Paraná. Conta também com o patrocínio e doações via lei de incentivo ao esporte (LIE) federal do Ministério da Cidadania da Britânia, Philco, Grasp, Grupo Focus, Grupo Barigui, Grupo J Malucelli, Neovia e Sanepar .

