Atletas cubanos pedem asilo após Jogos Pan-Americanos do Chile

SANTIAGO DO CHILE, 10 NOV (ANSA) – A ministra do Interior do Chile, Carolina Tohá, afirmou que cinco atletas cubanos, após competirem nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, apresentaram pedidos de asilo no país.

As solicitações foram realizadas por quatro jogadoras de hóquei sobre a grama e um velocista que disputa corrida com barreiras.

“Tomamos a decisão certa, agora nos sentimos livres. Só podíamos ver a família duas vezes por ano, se fosse urgente, tendo sempre que pedir autorização. E treinávamos sem sapatos, equipamentos e proteção. Tivemos que esperar uma doação e aguardar a autorização do país”, explicaram Yunia Milanés, Lismary González e Geidy Morales à emissora Canal 13.

As cubanas, que já cogitavam a possibilidade de fuga antes mesmo do início do evento esportivo na capital chilena, deixaram a Vila Pan-Americana em 4 de novembro.

A delegação de Cuba que participou do Pan 2023 era formada por 412 atletas, mas apenas 391 retornaram à ilha caribenha, de acordo com a imprensa local.

Sobre os atletas que desertaram, Tohá indicou que não sabe o paradeiro deles, mas não descartou a hipótese de terem ficado em Santiago a turismo. O visto de permanência no Chile é válido até 12 de novembro.

Cuba conquistou 69 medalhas nos Jogos Pan-Americanos, sendo 30 ouros, 22 pratas e 17 bronzes. A ilha caribenha ficou na quinta posição do ranking, atrás apenas de Estados Unidos, Brasil, México e Canadá. (ANSA).

