Atleta russa revela comida horrível nas Olímpiadas de Inverno: ‘Choro todo dia’

A biatleta Valeria Vasnetsova está hospedada em Pequim, na China, para a disputa dos Jogos Olímpicos de Inverno. Mostrando os bastidores da competição, a russa exibiu a marmita “impossível de comer” que ela tem recebido nos últimos cinco dias.

Nas redes sociais, a atleta desabafou sobre a alimentação que vem recebendo e publicou uma foto da marmita. “Meu estômago dói, estou muito pálida e tenho olheiras enormes nos olhos. Só quero que isso acabe. Choro todos os dias. Estou muito cansada”, escreveu Valeria.

A foto divulgada por Vasnetsova mostra uma marmita com alguns pedaços de carne, um pouco de macarrão, molho de laranja, algumas batatas e um outro alimento branco não identificado. Segundo Valeria, ela recebeu esta mesma porção no café da manhã, no almoço e no jantar por cinco dias seguidos, algo “impossível de comer”.

Após reclamar da marmita, um porta-voz da delegação da Rússia nos Jogos Olímpicos afirmou que a comida entregue a Vasnetsova melhorou consideravelmente. O novo cardápio agora conta com salmão e pepinos.

