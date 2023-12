Atleta olímpico Benjamin Kiplagat é encontrado morto no Quênia

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 31/12/2023 - 18:23 Para compartilhar:

O atleta Benjamin Kiplagat foi encontrado morto no Quênia, anunciou a polícia do país, enquanto a imprensa afirma que ele foi assassinado.

Nascido no Quênia há 34 anos, Kiplagat representou Uganda em competições internacionais em provas como os 3.000 metros com barreiras, participando dos Jogos Olímpicos e Mundiais de Atletismo, entre outros eventos.

Ele ganhou a medalha de prata nos 3.000 metros com barreiras no Mundial Júnior de 2008 e a medalha de bronze no Campeonato Africano de 2012. Seu corpo foi encontrado sem vida dentro de um carro no sábado, 30, nos arredores da cidade de Eldoret, no Vale do Rift.

“Foi aberta uma investigação e a polícia está à procura de pistas”, disse um oficial da polícia local, Stephen Okal, à imprensa local. Ele acrescentou que o corpo de Kiplagat tinha um ferimento no pescoço o que sugeria que ele havia sido esfaqueado.

Em outubro de 2012, a atleta queniana Agnes Tirop, de 25 anos, foi morta a facadas na sua casa em Iten, um local de treinamento perto de Eldoret.

