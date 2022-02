Atleta do Chelsea abandona seleção: ‘Não volto, é minha decisão final’ Hakim Ziyech revelou desentendimento com treinador e não joga mais por Marrocos

Um dos principais nomes do Marrocos não defenderá mais a seleção. Em desabafo nas redes sociais, o meia Hakim Ziyech, do Chelsea, afirmou que não defenderá mais a equipe africana. A decisão foi impulsionada pelas recentes polêmicas com o técnico do time marroquino, Vahid Halilhodzic.

+ Contratação de estrela é condição para Zidane assumir o PSG



– Não vou voltar à seleção. Essa decisão é final. É perfeitamente claro como as coisas estão acontecendo lá. Estou focado naquilo que estou fazendo e isso passa pelo meu clube. Vou respeitar a decisão de Halilhodzic. Sinto pena pelos torcedores, mas essa é a situação – escreveu Ziyech.

+ Mason Mount revela que assistiu à final da Libertadores e elogia o Palmeiras: ‘Equipe muito boa’



O princípio da confusão se iniciou em junho, quando Halilhodzic afirmou que Ziyech teria fingido uma lesão para não jogar uma partida por Marrocos. Desde então, o atleta não foi mais convocado. Na última semana, quando questionado sobre Ziyech, o técnico respondeu que não o convocaria nem se fosse o Messi.

E MAIS:

Saiba mais