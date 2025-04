Atleta do Alianza Lima, rival do São Paulo na Libertadores, é suspenso por xenofobia

A Conmebol informou na última sexta-feira, por meio de um comunicado, que o meia Pablo Ceppelini está suspenso por xenofobia. A punição será por quatro meses e começa a partir do dia seguinte à notificação. O atleta atua desde o início da temporada pelo Alianza Lima, do Peru, próximo adversário do São Paulo na Libertadores. O clube discordou da decisão.

“Consideramos que esta sanção não se ajusta à realidade dos fatos e provas. Por isso, apresentaremos um recurso correspondente à Comissão de Apelações da Conmebol”, escreveu a agremiação por meio de nota em suas redes sociais.

O ato aconteceu em fevereiro, durante a partida em que os peruanos eliminaram o Boca Juniors, no Estádio Bombonera, em Buenos Aires, pela Pré-Libertadores. Segundo o jornalista argentino Germán García Grova, o uruguaio chamou um torcedor adversário de “boliviano”.

Ceppelini, que vestiu a camisa do Cuiabá em 2023, foi enquadrado no artigo 15.1 do código disciplinar da entidade sul-americana. A norma proíbe qualquer atitude que “menospreze, discrimine ou atente contra a dignidade humana de outra pessoa ou grupo de pessoas por motivos de cor da pele, raça, religião, origem étnica, gênero ou orientação sexual”.

Com a punição confirmada, o jogador não entrará em campo no Morumbis, na próxima quinta-feira, às 21h30, pela segunda rodada do Grupo D da competição sul-americana.