Atleta ‘descolada’ do tiro na Olimpíada de Paris será assassina em série de TV

Na pista de prova, a sul-coreana Kim Ye-ji chamou a atenção de milhares de espectadores ao redor do mundo pelas roupas que ostentava enquanto participava das baterias de prova do tiro esportivo na Olimpíada de Paris-2024. Batizada por muitos como a ‘atleta mais descolada dos Jogos’, a competidora levará o seu estilo usado nas provas para as filmagens de uma série de TV.

As roupas largas, os bonés e os óculos para dar precisão nos tiros deram a Kim Ye-ji um ar de vilã futurista de filmes de ficção. Agora, esse personagem vai praticamente se concretizar na produção “Crush”, série da produtora de entretenimento sul-coreana Asia Lab.

No papel, a atleta interpretará uma assassina. E, apesar de não ter muitos detalhes sobre o enredo da personagem, o público curtiu a associação do estilo da competidora com o futuro papel na série de TV.

Esse é um movimento que já vinha sendo feito por Kim Ye-ji após os Jogos Olímpicos de Paris. A atiradora passou a investir na carreira de modelo e atriz e assinou contrato com uma agência do ramo. Ela chegou a fazer uma sessão de fotos de bolsas patrocinadas pela tradicional marca de moda Louis Vuitton. Seu estilo sempre inspirou os espectadores que acompanhavam suas provas e fizeram dezenas de fan arts.

Em Paris, a sul-coreana ficou com a medalha de prata na prova de pistola de ar de 10 metros. Na categoria de pistola de ar de 25 metros, Kim Ye-ji não conseguiu se classificar para as finais depois de perder na sua bateria.