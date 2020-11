Atleta com mais jogos pelo Grêmio na temporada, Lucas Silva projeta duelo com o Corinthians

Após garantir vaga na semifinal da Copa do Brasil, com vitória por 2 a 0 sobre o Cuiabá, o Grêmio volta suas forças para o Campeonato Brasileiro. No domingo, diante do Corinthians, a equipe seguirá sua caminhada em busca de aumentar ainda mais a sequência de vitórias, que está em oito triunfos. E para isso vai contar novamente com Lucas Silva, jogador com mais atuações no ano, com 40 participações (27 como titular), mesmo número do goleiro Vanderlei.

– Estamos em uma sequência muito boa e vamos em busca de aumentar ainda mais. Sabemos que uma hora o tropeço pode acontecer, mas quanto mais pudermos evitar, melhor. São jogos muito difíceis, por três competições diferentes, e é nesse momento que a força de um bom elenco faz a diferença. O Corinthians também tem uma grande equipe e sabemos que vai ser difícil, mas vamos em busca da vitória – analisou o volante.

– Fico feliz pela minha sequência individual. Eu me preparei muito bem no início do ano e consegui também me manter ativo durante a parada por conta da pandemia. Quando acontece uma mudança de clube, sempre criamos uma nova expectativa e tudo tem sido ótimo no Grêmio. Diante de um calendário que ficou ainda mais apertado do que já é, poder estar quase sempre presente nas partidas é algo que me motiva muito – finalizou o camisa 16.

Lucas Silva estava no Cruzeiro nas últimas três temporadas, clube pelo qual, em duas passagens, foi bicampeão do Brasileiro e da Copa do Brasil. Na metade de 2019, retornou ao Real Madrid, clube com o qual tinha contrato, e acertou sua rescisão, ficando livre. No fim do ano, acertou por quatro anos com o Grêmio e chegou como um dos grandes reforços para 2020.

Após o duelo fora de casa contra o Corinthians, o Grêmio terá um novo desafio já na quinta-feira, novamente longe de seus domínios, mas pela Libertadores. No Paraguai, enfrentará o Guaraní, pelas oitavas de final da competição.

