Atleta vende água nas ruas de Maceió para arrecadar dinheiro para Mundial de Jiu-jitsu

A atleta Carolina Viana se prepara o Mundial de Jiu-Jitsu que acontece em maio na cidade de Long Beach, nos Estados Unidos. Como o custo da viagem é alto e a jovem não consegue pagar, ela decidiu vender água em um semáforo de Maceió (AL). As informações são do GloboEsporte e da TV Gazeta

“Tive a ideia voltando do treino no sábado. Vi que estava muito trânsito e que dava pra fazer isso. Foi o que fiz, tinha R$ 144 na minha conta, juntei todo o dinheiro que tinha e comprei água e gelo. Consegui emprestadas duas caixas térmicas com os amigos”, afirmou a atleta.

Carolina conseguiu diversos títulos no ano passado, entre competições nacionais e internacionais. O sonho agora é o Mundial e, por isso, a atitude que tomou não é nada perto da possibilidade de realizar o sonho. Ela afirma que muitos se solidarizaram com o ato. “A maioria que ajudar, muitas vezes o pessoal paga e nem quer a água. Acho que vale tudo por um sonho”, declarou. “Eu sempre fui muito esforçadas nas coisas que me proponho a fazer. Se eu não fizer, ninguém vai fazer isso por mim. É o meu sonho, é o meu objetivo e eu vou correr atrás”, completou Carolina.