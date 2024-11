Atlas Lithium Corporation, listada na Nasdaq, anuncia permissão para iniciar operação em Minas Gerais

Sediada em Boca Raton, na Flórida, a Atlas Lithium Corporation, listada com o ticker ATLX na NASDAQ, uma das maiores bolsas de valores do mundo, com sede em Nova York, anunciou em 28 de outubro que recebeu a licença de operação do Projeto Neves, pelo Governo de Minas Gerais.

O comunicado detalhou os tramites da aprovação, mencionando uma aprovação por unanimidade em 25 de outubro por um conselho de votação composto por doze membros, com representantes da sociedade civil e do governo, o que resultou na emissão e devida publicação no Diário Oficial do Governo de Minas Gerais em 26 de outubro de 2024. Ainda de acordo com o comunicado, a aprovação foi coerente com a recomendação técnica emitida pela Fundação Ambiental de Minas Gerais, em setembro de 2024.

De acordo com a licença, a Atlas deverá dar início à montagem de sua planta de processamento de lítio, com a finalidade de processar o minério extraído em suas reservas, e comercializar o lítio que produzis. A licença foi emitida na modalidade trifásica, abrangendo as licenças Prévia, Instalação e de Operação.

A notícia foi comemorada pelo CEO & Chairman da Companhia, Marc Fogassa, que ressaltou a importância do Vale do Jequitinhonha, rumo ao desenvolvimento sustentável por meio da mineração responsável de lítio: “Estamos entusiasmados com o anúncio de hoje, pois a autorização é amplamente considerada o risco mais crítico em qualquer projeto de mineração.

A autorização da Atlas Lithium reflete quatorze meses de trabalho meticuloso da nossa equipe durante todo o processo de licenciamento e demonstra nosso compromisso inabalável em desenvolver uma operação ambientalmente responsável e sustentável no Vale do Lítio do Brasil – um distrito mineral que está rapidamente se estabelecendo como um local de destaque na cadeia global de suprimentos de lítio. Este marco marca um passo fundamental para nos tornarmos um produtor de lítio e avança a Atlas Lithium para a próxima fase de nossa trajetória de crescimento”.