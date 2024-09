Atlas: Boulos, Nunes e Tabata venceriam Marçal no segundo turno em São Paulo

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/09/2024 - 13:02 Para compartilhar:

Guilherme Boulos (PSOL), Ricardo Nunes (MDB) e Tabata Amaral (PSB) venceriam Pablo Marçal (PRTB) nos cenários de segundo turno para a prefeitura de São Paulo testados em pesquisa divulgada pela AtlasIntel nesta segunda-feira, 30.

Na simulação de primeiro turno, Boulos teve 29,4% das intenções de voto, em empate técnico com Marçal, que chegou a 25,4%, no limite da margem de erro do levantamento, de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Atual prefeito, Nunes teve 22,9%, e Tabata registrou 11,9% das intenções de voto.

No enfrentamento, o deputado do PSOL registrou 48%, contra 30% do influenciador.

Nunes x Marçal

O prefeito tem 46% das intenções de voto, ante 30% do candidato do PRTB. Nunes também bate Boulos, por 48% a 37%, na simulação entre os dois.

Tabata x Marçal

A deputada federal teve 56%, contra 38% do ex-coach. Tabata ainda vence o prefeito dentro da margem de erro (44% a 42%), mas perde para Boulos dentro do mesmo critério (37% a 35% para o psolista) nos cenários testados.

A AtlasIntel entrevistou virtualmente 2.190 eleitores da capital paulista entre os dias 24 e 29 de setembro. O levantamento foi registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o código SP-02567/2024.