Atlas BH: Engler tem 26% das intenções de voto; Noman e Gabriel estão empatados com 15,8%

A pesquisa do instituto AtlasIntel, divulgada nesta segunda-feira, 30, mostra o candidato Bruno Engler (PL) em primeiro lugar com 26% das intenções de voto, enquanto Fuad Noman (PSD) e Gabriel Azevedo (MDB) estão empatados com 15,8% na corrida eleitoral pela Prefeitura de Belo Horizonte, em Minas Gerais.

Depois aparecem os candidatos Mauro Tramonte (Republicanos) com 15,3%; Duda Salabert (PDT), 12,3% e Rogério Correia (PT), 11,9%. Os postulantes Carlos Viana (Podemos) e Indira Xavier (PU) tiveram 0,1% de menção.

Os candidatos Lourdes Francisco (PCO) e Wanderson Rocha (PSTU) não pontuaram. Os indecisos somam 2,1% e 0,6% pretendem votar branco ou nulo.

A pesquisa Atlas ouviu 1.576 pessoas entre os dias 23 e 28 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número MG-09528/2024.

Segundo turno

Para um possível segundo turno, a pesquisa Atlas realizou seis simulações. O levantamento mostra que uma disputa entre Engler e Correia, o primeiro venceria a eleição com 52,3%, enquanto o segundo contabilizou 35,1%.

Já Bruno e Duda, o candidato Engler teve 49,5% das menções, enquanto Salabert teve 37,1%.

Entre Engler e Fuad Noman, o atual prefeito perderia por uma pequena margem de 45,5% e 45,2%, respectivamente.

Em um cenário entre Engler e Gabriel, o vereador do MDB venceria a eleição por 51,5% a 34,5%, de acordo com o levantamento Atlas. Na última simulação, Bruno Engler ganharia de Carlos Viana por 46,2% a 13,7%.