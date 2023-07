Atlântico Norte bate recorde de temperatura

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 28/07/2023 - 19:18 Compartilhe

As águas do Atlântico Norte bateram na última quarta-feira o recorde diário de temperatura, segundo dados preliminares divulgados nesta sexta-feira (28) pela Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA), que os registra desde o começo dos anos 1980.

“Segundo nossa análise, a temperatura média recorde da superfície do mar no Atlântico Norte é de 24,9°C”, segundo observado na quarta-feira, declarou Xungang Yin, cientista dos Centros Nacionais para Informação Ambiental da NOAA.

Este recorde tem impacto, porque foi registrado cedo, uma vez que o Atlântico Norte costuma atingir sua temperatura máxima no começo de setembro. O recorde anterior data do ano passado, no começo de setembro, com uma temperatura de 24,89°C, segundo Xungang.

A temperatura da superfície das águas do Atlântico Norte deve continuar aumentando em agosto, alertou o cientista, motivo pelo qual se prevê um novo recorde. A temperatura de 24,9°C é “mais de um grau mais quente” do que o normal, segundo uma média calculada entre 1982 e 2011, observou.

Desde março, quando o Atlântico Norte começa a esquentar depois do inverno, as temperaturas têm sido, em geral, superiores às dos anos anteriores, com uma diferença mais acentuada nas últimas semanas.

O Atlântico Norte torna-se, assim, um ponto de observação do superaquecimento dos oceanos causado pelas mudanças climáticas provocadas pelos gases do efeito estufa.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias