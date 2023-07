Atlanta Hawks e Orlando Magic farão jogo da temporada regular da NBA no México

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 26/07/2023 - 14:30 Compartilhe

Pelo segundo ano consecutivo, a NBA programou um jogo da temporada regular na Cidade do México, desta vez entre Atlanta Hawks e Orlando Magic, no dia 9 de novembro.

Desde 1992, o México já recebeu 31 jogos da liga americana de basquete, mais do que qualquer outro país fora Estados Unidos e Canadá.

“Existe um grande movimento em torno do basquete no México, e este jogo e os eventos que o cercam servirão como a maior celebração da NBA para os fãs de todo o país e da América Latina”, disse nesta quarta-feira (26) diretor-geral da NBA no México, Raúl Zarraga.

Em 2022, a NBA voltou ao México com o duelo entre Miami Heat e San Antonio Spurs depois de três anos de ausência devido à pandemia de covid-19.

O jogo entre Hawks e Magic vai acontecer na Arena CDMX da Cidade do México, com capacidade para 22 mil espectadores.

gbv/ma/cb/aa

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias