Ativos do Brasil em NY passam a cair; ADR da Petrobras recua 2,2%

Os ativos brasileiros tentaram ensaiar recuperação em Nova York, mas o movimento teve fôlego curto e os papéis têm novo dia de queda, acompanhando a piora do mercado em Wall Street. O EWZ, como é conhecido o maior fundo de índice (ETF, na sigla em inglês) de papéis do Brasil em Wall Street, tem queda de 0,67%.

Entre os American Depositary Receipts (ADRs), recibos de ações de empresas listados na Bolsa de Valores de Nova York (Nyse), o papel da Petrobras recua 2,22%. O ADR da Vale tem baixa de 1,01%.

Entre os bancos, o ativo do Itaú ainda opera em leve alta em Nova York, de 0,12%, enquanto o ADR do Bradesco tem queda de 0,64% e Santander recua 2,3%.

As bolsas americanas chegaram a subir na abertura, mas não sustentaram os ganhos após indicadores ruins da economia americana e mais notícias ruins do coronavírus, com mais casos registrados agora na Áustria, Espanha e Suíça.