Ativos de países emergentes atraem cerca US$ 5,5 bilhões em maio, mostra IIF

Estadão Conteúdo 06/06/2024 - 11:20

Ativos de países emergentes atraíram cerca de US$ 5,5 bilhões em investimentos estrangeiros em maio, segundo cálculo do Instituto de Finanças Internacionais (IIF, na sigla em inglês). Títulos de dívida obtiveram US$ 10,2 bilhões no mês passado, mas as ações sofreram perdas de US$ 5,3 bilhões, desconsiderando-se números da China, estima o IIF.

Apenas as ações da China registraram “pequena” saída de US$ 700 milhões em maio, de acordo com o IIF.

O IIF prevê que o mercado acionário chinês tende a ganhar força, “principalmente se medidas de estímulos” de Pequim “atenderem as expectativas do mercado”.