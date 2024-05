Ativistas vandalizam prédio do Ministério do Trabalho da Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 23/05/2024 - 10:42 Para compartilhar:

ROMA, 23 MAI (ANSA) – Em uma nova manifestação organizada em Roma, os ativistas do grupo Ultima Generazione (“Última Geração”, em português) pintaram de preto a fachada do Ministério do Trabalho e Políticas Sociais da Itália.

Os participantes do ato, que ocorreu nesta quinta-feira (23), também exibiram cartazes com os dados de mortes e feridos em decorrência de acidentes de trabalho no país em 2023.

“Isso significa que hoje duas pessoas morrerão no trabalho e o número deverá aumentar à medida que o estresse de calor chegar neste verão. Esses números escondem pessoas reais e nos recusamos a permanecer calados diante de tal injustiça”, informou o grupo em um comunicado.

O prédio da pasta foi o mais recente episódio de uma longa série de atos de desobediência civil do “Última Geração” na capital italiana. Nos últimos dias, os ativistas também vandalizaram as sedes dos Ministérios da Justiça e do Trabalho.

Os manifestantes também já haviam feito uma outra mobilização no centro de Roma onde pintaram várias fachadas de lojas de luxo para pedir apoio à campanha do Fundo de Reparação.

O “Última Geração” ficou famoso no país por realizar vários protestos diante de obras de arte e monumentos. (ANSA).