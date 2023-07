Ativistas protestam pelo clima em monumento no centro de Roma

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 09/07/2023 - 14:42 Compartilhe

ROMA, 9 JUL (ANSA) – Ativistas pelo clima realizaram mais um ato de desobediência civil na Itália neste domingo (9) e penduraram uma enorme faixa de protesto no Altar da Pátria, no centro histórico de Roma.

Além disso, manifestantes se acorrentaram ao monumento para criticar subsídios do governo italiano à indústria de combustíveis fósseis.

“Chega de vítimas climáticas no altar do lucro. Não aos combustíveis fósseis”, dizia a faixa estendida por ativistas do grupo internacional Extinction Rebellion (Rebelião da Extinção, em tradução livre).

Os responsáveis pelo ato foram detidos pela polícia. Ao mesmo tempo, em Údine, outros ativistas vendaram diversas estátuas para lançar uma mensagem ao governo de Giorgia Meloni: “O tempo está acabando, vamos abrir os olhos”.

O Extinction Rebellion está ligado ao grupo italiano Última Geração, responsável por diversos atos de desobediência civil em museus e monumentos do país, como a Fontana di Trevi, também em Roma. (ANSA).

