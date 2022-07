Ativistas pró-Palestina protestam contra jogo da Roma em Israel

ROMA, 27 JUL (ANSA) – Um grupo de ativistas pró-Palestina organizou um protesto na capital italiana contra o amistoso entre Roma e Tottenham, que acontecerá no sábado (30) na cidade de Haifa, em Israel.







De acordo com a associação BDS Itália, a manifestação aconteceu na frente de duas lojas oficiais do clube giallorosso. Os participantes levaram cartazes que mencionavam quatro jovens jogadores palestinos mortos por soldados israelenses no ano passado: Zaid Ghneim, Thaer Yazouri, Mohammad Ghneim e Saeed Odeh.

“Não tem nada de ‘amistoso’ jogar em Israel, onde há um regime de apartheid, conforme apurado pela Anistia Internacional”, escreveu o BDS.

A associação ainda revelou que o tradicional clube da capital italiana recebeu uma carta pedindo para que o duelo fosse cancelado.

“O Markaz Balata, equipe de Saeed Odeh, juntamente com o time de amputados de Gaza, escreveu uma carta à Roma pedindo o cancelamento do amistoso marcado para acontecer em Haifa. Nossos colegas jogadores que foram mortos, mutilados, presos e negados até mesmo o direito de jogar, estão para sempre em nossos corações. É por eles e pelos palestinos que não podemos e não queremos ficar calados”, escreveram na carta.

Antes do compromisso diante dos Spurs, a Roma disputará nesta quarta-feira (27) um amistoso contra o Ascoli, que joga a Série B da Itália. O embate acontecerá em Trigoria e com portões fechados ao público. (ANSA).