Ativistas pró-Gaza colocam lenço árabe em menino Jesus na Itália

FLORENÇA, 31 DEZ (ANSA) – Um grupo de ativistas pró-Gaza colocou um keffiyeh no menino Jesus em um presépio em Florença, na Itália, nesta terça-feira (31). O objeto é o tradicional lenço usado na cabeça por homens no Oriente Médio.

Pouco antes, os ativistas de “Florença pela Palestina” realizaram um protesto na famosa Ponte Vecchio, símbolo da capital toscana, onde hastearam uma bandeira palestina e uma faixa com as palavras “Pelo fim da ocupação israelense, do apartheid e do genocídio”.

Em nota assinada com o nome de Leonhard Schaefer, o responsável explicou que o protesto visava “distrair florentinos e turistas das compras” em face das “atrocidades do exército israelense e da situação dramática na Cisjordânia”.

O comunicado também informou que “os ativistas realizaram uma ação em frente ao presépio do Duomo, cobrindo o menino Jesus com um keffiyeh, o tradicional lenço palestino”. Em todas as ações, Schaefer afirmou que os manifestantes “gritaram palavras de ordem [como] Liberte a Palestina! Gaza vencerá! Tirem as mãos das crianças! Pare o genocídio! e contra [Benjamin] Netanyahu e os Estados Unidos.” (ANSA).