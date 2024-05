Ativistas pintam sede do Ministério da Saúde da Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/05/2024 - 10:42 Para compartilhar:

ROMA, 21 MAI (ANSA) – Membros do grupo “Última Geração” realizaram nesta terça-feira (21) o mais recente de uma longa série de atos de desobediência civil para destacar a necessidade de combater a crise climática.

Desta vez, alguns ativistas borrifaram “tinta” laranja na entrada da sede do Ministério da Saúde em Roma, enquanto outro deles colou-se no chão do lado de fora e o restante colou panfletos com dramáticos “dados sobre as mortes e doenças causadas pelo calor” ligadas ao aquecimento global.

“Estou aqui diante do Ministério da Saúde porque a saúde dos cidadãos não deve continuar a ser sacrificada no altar do lucro”, disse Leonardo, 28 anos, um dos manifestantes que é físico.

Em meio à intervenção, a polícia chegou rapidamente para retirar o grupo do local. Como em outros protestos, o Última Geração usou nas paredes uma substância fácil de lavar.

Ontem (20), ativistas do movimento também pintaram com tinta preta a fachada do Ministério da Justiça na capital italiana.

(ANSA).