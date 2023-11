Ativistas na Itália vandalizam Arco della Pace com tinta laranja

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 16/11/2023 - 16:42 Para compartilhar:

MILÃO, 16 NOV (ANSA) – Pelo menos 10 ativistas do grupo ambientalista Última Geração vandalizaram nesta quinta-feira (16) o Arco della Pace, em Milão, com tinta laranja em um protesto.

Os manifestantes usaram extintores de incêndio para espalharem a tinta pelo monumento.

A ação, que durou por volta de 10 minutos, só foi finalizada depois da intervenção da polícia. Todos os participantes da greve foram levados para a delegacia.

“O que está acontecendo em Gaza diz respeito a todos nós. As armas utilizadas no conflito também são concebidas e vendidas pela Leonardo, empresa italiana detida em 30% pelo Estado”, disse Mattia, um dos ativistas do grupo.

“Os protagonistas são os mesmos ricos e poderosos que há anos agravam a crise climática e social para preservar os seus próprios interesses e benefícios”, acrescentou.

Os participantes também exibiram uma faixa com o escrito “Fundo de Reparação”, que faz referência a um dos seus pedidos: a criação de um fundo de 20 bilhões de euros a ser gasto para reembolsos de danos causados por catástrofes e eventos climáticos extremos. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias