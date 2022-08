Ativistas franceses enchem buracos de campo de golfe com cimento em protesto contra permissão para uso de água

reuters 14/08/2022 - 14:59 Compartilhe

(Reuters) – Ativistas climáticos afiliados ao movimento Extinction Rebellion invadiram campos de golfe no sul da França, enchendo buracos com concreto em protesto contra isenções nas restrições ao uso da água durante uma das piores secas já registradas no país.

A França tem alertado aos moradores que evitem o uso não essencial da água, como para lavar carros e regar jardins. No entanto, os ativistas reclamam que os campos de golfe podem continuar regando a grama. As manifestações ocorreram no clube Vieille-Toulouse e também no Garonne des Sept Deniers.

Defendendo a isenção das regras de restrição de água, Gerard Rougier, da Federação Francesa de Golfe, disse ao site de notícias France Info: “Um campo de golfe sem grama verde é como uma pista de gelo sem gelo.”

O grupo Extinction Rebellion Toulouse postou uma foto no Twitter que aparentemente mostrava um buraco de golfe cheio de cimento e uma placa dizendo “Este buraco está bebendo 277 mil litros (d’água). Você bebe tanto assim? #Pare o Golfe”.

As proibições de uso da água são aplicadas a critério das autoridades regionais e até agora apenas Ille-et-Villaine, no oeste da França, proibiu a irrigação dos campos de golfe. A França foi um dos países mais atingidos pelas condições quentes e secas em toda a Europa, com bombeiros lutando contra um incêndio “monstruoso” nas florestas do sudoeste do país.

(Por Martyn Herman)