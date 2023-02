Ativistas de Belarus dizem que explodiram aeronave militar russa perto de Minsk

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 27/02/2023 - 16:20 Compartilhe

(Reuters) – Ativistas antigoverno de Belarus disseram ter explodido uma sofisticada aeronave de vigilância militar russa em um ataque de drone em um campo aéreo perto da capital bielorrussa, Minsk, afirmação que nem a Rússia nem Belarus confirmam.

O avião, um Beriev A-50, tem o nome de Mainstay, de acordo com a Otan, e é uma aeronave de alerta aéreo com capacidade de comando e controle e consegue rastrear até 60 alvos por vez.

Forte aliado da Rússia, Belarus permitiu que Moscou usasse seu território para lançar ataques à Ucrânia, embora até agora tenha evitado se envolver diretamente na guerra.





“Eles eram drones (que realizaram o ataque). Os participantes da operação são bielorrussos”, disse Aliaksandr Azarov, líder da organização antigovernamental bielorrussa Bypol, no domingo, pela conta do Telegram da organização e no canal de notícias polonês Belsat.

Azarov não forneceu evidências imediatas para apoiar sua afirmação.

A Bypol, que inclui ex-policiais que apoiam políticos da oposição, foi considerada uma organização terrorista por Minsk. Belsat é uma emissora polonesa, também rotulada de extremista por Misk, que divulga reportagens críticas a Belarus.

Contatado por telefone nesta segunda-feira, Azarov disse à Reuters que a operação levou meses para ser planejada e que tentarão realizar mais ações no futuro.

“Trabalhamos, continuando nossa batalha contra os ocupantes russos no território de Belarus e contra o regime criminoso de (presidente Alexander) Lukashenko, que tomou o poder ilegalmente”, disse ele.

O Kremlin se recusou a comentar a declaração de Azarov, argumentando que o suposto incidente ocorreu no território de Belarus, que, segundo Moscou, negou a alegação. Não houve resposta imediata aos pedidos de comentários dos ministérios da Defesa de Belarus ou da Rússia.





(Reportagem de Lidia Kelly em Melbourne)

