Ativistas climáticos pintam de laranja lojas de luxo em Roma

Ansai Ansa 16/05/2024 - 10:01

ROMA, 16 MAI (ANSA) – Ativistas ambientais pintaram diversas fachadas de lojas de luxo no centro de Roma, em um novo protesto na capital da Itália, nesta quinta-feira (16).

O ato foi deflagrado por membros do grupo Última Geração, que ganhou notoriedade nos últimos meses por manifestações diante de obras de arte e monumentos por todo o país.

O protesto ocorreu por volta das 11h (horário local), na via Condotti, na região central da cidade, por ativistas que aderiram à campanha do Fundo de Reparação do Última Geração.

Enquanto pintava as lojas, o grupo foi atacado e insultado por pedestres.

Agentes da polícia local interromperam a ação e bloquearam os ambientalistas, que foram levados para a delegacia. Segundo as autoridades, ao menos 13 pessoas foram detidas.

“Acredito que estes são atos de vandalismo e não formas de protesto civil”, afirmou a ministra das Deficiências da Itália, Alessandra Locatelli, em uma publicação no Facebook.

Os ativistas do “Última Geração” foram responsáveis por diversos atos pelo território italiano. Em um deles, os militantes jogaram lama no exterior da Basílica de San Marco, em Veneza, e tingiram de preto a água da histórica fonte de Barcaccia, em Roma.

Além disso, o famoso quadro “O Nascimento de Vênus”, do pintor Sandro Botticelli, exposto nas Gallerie degli Uffizi, em Florença, foi coberto com imagens das enchentes que destruíram algumas cidades na Toscana e deixaram oito mortos em novembro passado. (ANSA).