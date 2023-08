Ativistas ambientais protestam na residência do primeiro-ministro britânico

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/08/2023 - 7:45 Compartilhe

Ativistas do Greenpeace escalaram nesta quinta-feira a residência do primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, e a cobriram com um tecido preto para protestar contra sua política a respeito dos combustíveis fósseis.

Sunak aprovou nesta semana centenas de novas licenças de exploração de petróleo e gás no Mar do Norte, o que enfureceu os ambientalistas.

“Nós precisamos desesperadamente que nosso primeiro-ministro seja um líder climático, não um incendiário climático”, afirmou Philip Evans, do Greenpeace Reino Unido, que chamou o chefe de Governo de “cínico”.

“Enquanto os incêndios florestais e as inundações destroem casas e vidas em todo o mundo, Sunak se compromete com uma grande expansão da exploração de petróleo e gás”.

O Greenpeace Reino Unido publicou vídeos de quatro ativistas escalando até o telhado da mansão de Sunak em Richmond, norte da Inglaterra, e cobrindo a residência com tecidos pretos.

No gramado diante da mansão, dois ativistas exibiram uma faixa com a frase “Rishi Sunak – Lucros do petróleo ou o Nosso Futuro?”.

O primeiro-ministro e sua família estão de férias na Califórnia.

Downing Street insiste que a política para os combustíveis fósseis é essencial para garantir a segurança energética do Reino Unido.

