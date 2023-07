Ativistas ambientais interrompem jogo de Wimbledon

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 05/07/2023 - 12:46 Compartilhe

O jogo entre o búlgaro Grigor Dimitrov e o japonês Sho Shimabukuro, pela primeira rodada de Wibledon, foi interrompido nesta quarta-feira (5) por dois ativistas da organização ambiental “Just Stop Oil” que invadiram a quadra 18 do All England Club de Londres.

Um homem e uma mulher entraram no local e atiraram confetes de cor laranja, “inofensivo para o meio ambiente”, segundo comunicado da organização, e peças de um quebra-cabeças. O homem se sentou próximo da rede.

Ambos foram evacuados pelos seguranças, enquanto a quadra era limpa para o reinício da partida.

A “Just Stop Oil” é uma organização que pede ao governo britânico que proíba a exploração de novas reservas de petróleo e gás natural.

O grupo já promoveu várias ações pacifistas em eventos esportivos de grande audiência, especialmente o jogo de críquete entre Austrália e Inglaterra da semana passada e na Copa do Mundo de Snooker, uma variação do bilhar muito popular no Reino Unido.

Os organizadores de Wimbledon confirmaram antes do início do torneio que tinham reforçado a segurança para impedir este tipo de manifestação.

jw-hap/smr/dr/psr/cb/aa

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias