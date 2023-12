Ativista pró-democracia de Hong Kong busca asilo no Reino Unido

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/12/2023 - 7:45 Para compartilhar:

O ativista pró-democracia de Hong Kong Tony Chung, que chegou a pedir a independência da cidade e foi preso sob a lei de segurança nacional, anunciou nesta sexta-feira (29) que buscará asilo no Reino Unido.

Em 2021, aos 20 anos, Chung se tornou a pessoa mais jovem a ser presa no âmbito da lei de segurança nacional imposta pela China a Hong Kong, após se declarar culpado de “secessão”. Foi condenado a três anos e meio de prisão.

Chung disse que “chegou a salvo ao Reino Unido e solicitou formalmente asilo político ao entrar”, de acordo com um comunicado publicado no Facebook nesta sexta.

Ele disse que foi monitorado de perto pela polícia de segurança nacional de Hong Kong, apesar de sua pena de prisão ter terminado em junho e ele ter sido impedido de trabalhar.

O jornal americano “The Washington Post” informou que ele havia sido solto antecipadamente por bom comportamento.

O jovem foi impedido pelas autoridades de buscar assistência jurídica, por uma cláusula de confidencialidade sob a lei de segurança, disse Chung.

Ele contou que recebeu permissão para deixar Hong Kong depois de declarar que estava saindo de férias para Okinawa, no Japão. Uma vez fora do território chinês, procurou ajuda. Garante que, hoje, é-lhe impossível retornar para Hong Kong.

Tony Chung era coordenador do Localismo Estudantil, um pequeno grupo criado por ele há cinco anos quando era estudante do ensino médio para defender a independência de Hong Kong da China. Em 2020, Chung foi detido pela polícia à paisana em um café perto do consulado americano, onde pretendia solicitar asilo.

