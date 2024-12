Ativista contra touradas tenta atacar comitiva de Papa em Roma

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 08/12/2024 - 13:01 Para compartilhar:

ROMA, 8 DEZ (ANSA) – Um ativista espanhol que se manifestava contra touradas em Roma, capital da Itália, tentou atacar a comitiva do papa Francisco que estava em direção à Piazza di Spagna.

Segundo as autoridades locais, o episódio aconteceu durante a chegada do Pontífice de 87 anos na praça central romana para a homenagem anual de 8 de dezembro à estátua da Imaculada Conceição.

O homem, cuja identidade não foi revelada, realizava um protesto junto com dois alemães e um britânico contra as touradas. O grupo exibia cartazes, mas foi bloqueado durante uma intervenção da polícia logo após tentar correr em direção a um dos carros da procissão papal.

Até o momento, não está clara qual era a real intenção do espanhol. A polícia e os gendarmes intervieram imediatamente para garantir a segurança do argentino.

De acordo com os agentes, a reação do “sistema de segurança funcionou”. Os quatro ativistas foram levados para a delegacia da região e são investigados.

Poucos minutos após o incidente, o Papa conseguiu retomar a viagem e iniciou normalmente o esperado ato de veneração da Virgem.

Esta não é a primeira vez que ativistas contra touradas protestam diante de Francisco. Em agosto passado, membros da ONG pelo direito dos animais PETA interromperam a homilia de Jorge Bergoglio no Vaticano para pedir o fim dos laços da Igreja Católica com a “tortura animal”.

Vestindo camisetas com os dizeres “Parem de abençoar as corridas” e segurando cartazes escritos “Touradas são um pecado”, as ativistas conseguiram interromper a audiência geral por alguns minutos. Na ocasião, elas foram detidas. (ANSA).