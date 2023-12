Atividades turísticas recuam 1,1% em outubro ante setembro, aponta IBGE

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/12/2023 - 12:53 Para compartilhar:

O agregado especial de atividades turísticas recuou 1,1% em outubro ante setembro, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O segmento opera 5,0% acima do patamar de fevereiro de 2020, no pré-pandemia, e 2,4% abaixo do ponto mais alto da série, alcançado em fevereiro de 2014.

Na comparação com outubro de 2022, o volume de atividades turísticas no Brasil cresceu 6,5% em outubro de 2023, 31ª taxa positiva seguida.

Houve avanços em nove das 12 Unidades da Federação investigadas, com destaque para São Paulo (6,8%), seguido por Rio de Janeiro (11,6%) e Minas Gerais (14,1%). Na direção oposta, houve perdas relevantes no Ceará (-11,3%), Espírito Santo (-6,1%) e Goiás (-0,7%).

