Atividades turísticas ficam estáveis em agosto ante julho, mostra IBGE

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/10/2024 - 11:33 Para compartilhar:

O agregado especial de Atividades turísticas ficou estável (0,0%) em agosto ante julho, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira, 11.

O segmento opera 6,9% acima do patamar de fevereiro de 2020, no pré-pandemia, e 0,8% abaixo do ponto mais alto da série, alcançado em fevereiro de 2014.

Na comparação com agosto de 2023, o volume de atividades turísticas no Brasil cresceu 2,6% em agosto de 2024.

Em termos regionais, 12 das 17 unidades da federação investigadas mostraram avanço nos serviços turísticos, com destaque para São Paulo (2,4%), Minas Gerais (8,1%), Santa Catarina (17,5%), Bahia (10,2%) e Paraná (5,4%).

Na direção oposta, os principais impactos negativos do mês foram do Rio Grande do Sul (-17,9%) e Mato Grosso (-20,6%).