Atividades turísticas caem 0,4% em junho ante maio, mas seguem acima do pré-pandemia, diz IBGE

O agregado especial de Atividades turísticas recuou 0,4% em junho ante maio, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O segmento opera 4,9% acima do patamar de fevereiro de 2020, no pré-pandemia, e 2,6% abaixo do ponto mais alto da série, alcançado em fevereiro de 2014.

Na comparação com junho de 2022, o volume de atividades turísticas no Brasil cresceu 9,7% em junho de 2023, 27ª taxa positiva seguida. Houve influência do aumento na receita de empresas de transporte aéreo de passageiros, locação de automóveis, serviços de bufê, transporte rodoviário coletivo de passageiros e agências de viagens.

Houve avanço em nove das 12 Unidades da Federação onde o indicador é investigado, com destaque para São Paulo (8,5%), seguido por Rio de Janeiro (14,3%), Minas Gerais (16,6%) e Bahia (14,1%).

Os principais impactos negativos partiram de Ceará (-9,3%) e Rio Grande do Sul (-3,2%).

