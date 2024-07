Atividades do vulcão Etna causam fumaça de 5 km de altura

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 07/07/2024 - 12:42 Para compartilhar:

CATANIA, 7 JUL (ANSA) – O Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia (INGV) da Itália registrou neste domingo (7) um aumento das atividades do vulcão Etna, principalmente na cratera Voragine.

Os vulcanólogos do órgão constataram que o Etna produziu uma fonte de lava que emitiu uma coluna de fumaça que chegou a cerca de cinco quilômetros de altura, mas não afetou os aeroportos locais.

As atividades ficaram concentradas a leste do Voragine, a uma altitude de aproximadamente 2,8 mil metros acima do nível do mar.

Localizado na ilha italiana da Sicília, o Etna é o vulcão mais ativo da Europa, embora as suas explosões raramente causem danos significativos. (ANSA).