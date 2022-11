Atividades de serviços e indústria da China caem a menor nível em 7 meses com restrições da Covid

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 30/11/2022 - 8:49 Compartilhe

Por Liangping Gao e Ryan Woo

PEQUIM (Reuters) – As atividades de manufatura e de serviços da China caíram ainda mais em novembro, para os menores patamares em sete meses, mostraram dados oficiais, afetadas pelas rígidas restrições relacionadas ao controle da Covid-19 no país e pelo aumento de infecções que, segundo analistas, prejudicarão a economia ao longo de 2023.

À medida que o coronavírus se espalhou na China, Pequim impôs bloqueios prolongados em vários lugares. As restrições atingiram a produção na maior fábrica de iPhone do mundo da Apple Inc na China e, de acordo com a estimativa de um analista, agora impactam cerca de um quarto do Produto Interno Bruto do país.

As rigorosas medidas da Covid-19 também provocaram raros protestos de rua em muitas cidades nos últimos dias.

Com esse pano de fundo, o índice oficial de gerentes de compras (PMI) não manufatureiro ficou em 46,7 contra 48,7 em outubro, abaixo da marca de 50 pontos que delimita contração e expansão da atividade, segundo dados do Escritório Nacional de Estatísticas.

O PMI oficial da indústria ficou em 48,0 em novembro, ante 49,2 no mês anterior. Ambos os indicadores tiveram a menor marca em sete meses.

O PMI oficial composto, que inclui tanto a atividade industrial quanto a de serviços, ficou em 47,1, ante 49,0 em outubro.

(Reportagem de Liangping Gao e Ryan Woo)

