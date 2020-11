Atividade no Sudeste sobe 4,3% no trimestre até agosto, mostra BC

A atividade econômica da região Sudeste subiu 4,3% no trimestre encerrado em agosto, ante o trimestre finalizado em maio, quando havia recuado 6,8%. As informações são do Boletim Regional do Banco Central (BC), divulgado nesta sexta-feira, 13.

De acordo com o Banco Central, o “aumento gradual da mobilidade social” permitiu a retomada da indústria e do comércio e, em menor medida, do setor de serviços, o que teve reflexos positivos sobre o mercado de trabalho.

“Adicionalmente, a trajetória de dados mais tempestivos – como os de consumo de energia elétrica e vendas com cartão de débito – sugere que a economia continuou o processo de recuperação em setembro e outubro, embora com alguma acomodação na margem”, completa a autoridade monetária.

Segundo o BC, a retomada consistente depende da evolução dos “riscos remanescentes” relacionados ao controle da pandemia e da reação do mercado de trabalho. “Nesse cenário, o nível de incerteza permanece elevado quanto à sustentação do ritmo de atividade nos próximos trimestres”, conclui.

Veja também