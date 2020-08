Atividade no Sudeste cai 6,6% no trimestre até maio, diz boletim do BC

A atividade econômica no Sudeste recuou 6,6% no trimestre encerrado em maio ante o período finalizado em fevereiro, quando já havia caído 0,1%, segundo dados dessazonalizados. Os números constam no Boletim Regional do Banco Central, publicado nesta sexta-feira, 14.

O BC destaca que a trajetória dos principais indicadores econômicos confirmou, até o trimestre terminado em maio, o impacto significativo que a pandemia do novo coronavírus sobre a economia da região desde meados de março, quando começou o isolamento social. Mas pondera que os dados dessazonalizados de maio já mostram recuperação de 2,2% frente a abril.

Além disso, a evolução de dados mais tempestivos, como de consumo de energia elétrica e vendas de cartão de débito, sugere que a economia continuou o processo de recuperação em junho e início de julho. Contudo, a autoridade monetária pondera que a retomada ainda está sujeita a incertezas e sua sustentação depende de fatores sanitários e econômicos.

As vendas do comércio ampliado caíram 18,8% no Sudeste, no trimestre encerrado em maio em relação ao período até fevereiro, com ajuste sazonal. O indicador de serviços, por sua vez, caiu 14,7%, e a produção industrial recuou 14,5%, deixando o mesmo porcentual de herança estatística para 2020.

Em maio, porém, o varejo ampliado na região cresceu 21,4% na margem, com ajuste, após queda de 30,5% em março e abril. A indústria avançou 8,0% depois de redução acumulada de 22,7% nos dois meses anteriores. Os serviços, por sua vez, continuaram recuando em maio, 0,7%, seguindo retrações de 7,3% e 11,6% nos meses anteriores.

Para os próximos meses, o BC cita que dados de vendas de cartão de débito da Câmara Interbancária de Pagamentos – Sistema de Liquidação de Cartões (CIP/SLC) evidenciaram elevação de 11,4% nos valores nominais recebidos pelas empresas de comércio e serviços do período de 29 de junho a 13 de julho ante as quatro semanas anteriores. O consumo de energia, continua, também sinaliza continuidade do crescimento da produção industrial em junho e início de julho no Sudeste.

