Atividade no setor privado da zona do euro manteve retração em agosto, segundo PMI

A atividade econômica do setor privado na zona do euro voltou a experimentar em agosto uma contração, pelo segundo mês consecutivo, afetada pela inflação persistente, de acordo com o índice PMI publicado nesta terça-feira (23) pela S&P Global.

Este índice, calculado com base em pesquisas com empresas, retrocedeu para 49,2 pontos – o menor nível no último ano e meio -, em comparação com os 49,9 registrados em julho, e os 52 pontos em junho.

No indicador PMI, um número superior a 50 reflete uma expansão da atividade econômica. No entanto, quando ele fica abaixo dessa marca, revela uma retração da atividade.

Andrew Harker, chefe de economia da S&P Global, assinalou que os dados do PMI “apontam para uma economia em contração durante o terceiro trimestre do ano”.

“As pressões do custo de vida significam que a recuperação no setor de serviços, após o levantamento das restrições pela pandemia, diminuiu”, acrescentou.

Para Harker, “é possível observar uma diminuição da produção diversos setores, desde materiais básicos e empresas automotivas até empresas de turismo e imobiliárias”.

Na visão do especialista, a “reconstrução da força de trabalho pós-pandemia também está perdendo força, com empresas cada vez mais relutantes em contratar pessoal adicional” diante da queda da demanda.