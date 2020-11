Atividade na Região Norte sobe 6,7% no trimestre até agosto, mostra BC

A atividade econômica da Região Norte avançou 6,7% no trimestre encerrado em agosto deste ano, retornando ao patamar observado no período pré-crise. A informação é do Boletim Regional do Banco Central (BC), divulgado nesta sexta-feira, 13.

De acordo com o BC, a recuperação na região ocorre de forma mais intensa do que nas demais, com destaque para os indicadores na indústria, comércio, serviços e, também, no mercado de trabalho.

“Os principais indicadores econômicos evidenciam expressiva recuperação na atividade econômica da Região Norte no trimestre encerrado em agosto, após os impactos provocados pela pandemia da covid-19”, diz o documento.

No trimestre, houve crescimentos de 4,9% no Pará e de 16,8% no Amazonas (Estado com forte contração no trimestre anterior, -16,1%). No mês, o IBCR-N registrou estabilidade, “sinalizando alguma acomodação da atividade”.

O Banco Central ressaltou que o maior ritmo de recuperação refletiu a flexibilização do isolamento social a partir do fim de maio e as medidas do governo destinadas à recomposição da renda.

“Informações mais tempestivas sinalizam estabilidade do comércio varejista e relativa melhora nos serviços em setembro e outubro. O Norte foi a primeira região a apresentar o volume de vendas superior ao período pré-pandemia em todos os setores acompanhados, destacando-se o crescimento das vendas de material de construção”, completa o boletim.

