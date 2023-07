Atividade industrial na China registra contração pelo quarto mês consecutivo

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 31/07/2023 - 0:36 Compartilhe

A atividade industrial na China registrou contração pelo quarto mês consecutivo em julho, de acordo com os dados oficiais divulgados nesta segunda-feira (31), ao mesmo tempo que as autoridades adotam novas medidas para estimular o crescimento da segunda maior economia do mundo.

O Índice de Gestores de Compras (PMI) – um indicador-chave da produção industrial – foi de 49,3 em julho, abaixo da marca de 50 pontos que divide a expansão da contração, de acordo com o Escritório Nacional de Estatísticas (NBS).

Em julho, o indicador registrou um resultado levemente acima do índice de junho (49,0).

A China enfrenta dificuldades para impulsionar o crescimento da economia à medida que a recuperação após a pandemia perde estímulo, em grande parte devido à lentidão dos gastos dos consumidores.

O PMI não industrial – que mede a situação no setor de serviços e na construção – caiu para 51,5 em julho, após o resultado de 53,2 em junho, enquanto a atividade nos serviços do mercado de capitais e no setor imobiliário registrou contração.

O governo chinês apresentou nesta segunda-feira um plano de 20 pontos para aumentar o consumo, incluindo mais apoio à demanda das famílias, ao setor de cultura e turismo e ao consumo ecológico, incluindo veículos elétricos.

A China anunciou este mês que a economia do país registrou crescimento de 6,3% no segundo trimestre, resultado menor que os 7,1% previstos em uma pesquisa da AFP com analistas.

