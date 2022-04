Atividade industrial a China contrai em março no ritmo mais forte em 2 anos, mostra PMI do Caixin

PEQUIM (Reuters) – A atividade industrial da China contraiu no ritmo mais forte em dois anos em março devido ao ressurgimento da Covid-19 no país e às consequências econômicas da guerra na Ucrânia, mostrou a pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês).

O PMI de indústria do Caixin/Markit caiu a 48,1 em março, indicando a taxa mais forte de contração desde fevereiro de 2020, contra 50,4 no mês anterior.

A marca de 50 separa crescimento de contração.

A deterioração das condições da indústria ficou em linha com o PMI oficial divulgado na quinta-feira, que mostrou que a atividade contraiu no ritmo mais forte desde outubro de 2021. A pesquisa privada do Caixin foca mais em empresas pequenas em regiões costeiras.

“A média dos dois (PMIs) está agora abaixo de 50, e tirando o impacto inicial da pandemia em 2020, está agora na mínima desde fevereiro de 2016”, disse Sheana Yue, economista da Capital Economics.

O subíndice de novas encomendas recuou no ritmo mais forte desde fevereiro de 2020, quando a China enfrentou a primeira onda de surtos de Covid-19.

(Reportagem de Ellen Zhang, Stella Qiu e Ryan Woo)

Saiba mais