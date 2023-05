Atividade fabril do Japão contrai em ritmo mais lento em abril, mostra PMI

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 01/05/2023 - 11:12 Compartilhe

TÓQUIO (Reuters) – A atividade fabril do Japão retraiu pelo sexto mês consecutivo em abril, mas uma pesquisa divulgada nesta segunda-feira mostra que o setor de manufatura caminha para a estabilização em meio a um declínio mais lento nos novos pedidos.







O Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) industrial final do Japão subiu ligeiramente para 49,5 em abril, ante 49,2 em março, mas seguiu em território de contração.

Os novos pedidos recuaram ao ritmo mais lento desde julho, permanecendo abaixo do limite de 50,0 pelo décimo mês consecutivo, com a demanda de entrada se estabilizando moderadamente.

A produção industrial também enconlheu pelo décimo mês consecutivo, com alguns fabricantes apontando a escassez de matérias-primas como fator de peso negativo na produção.

A economia do Japão tem se recuperado de forma moderada da crise causada pela Covid, mas o país registrou aumento nas falências, de acordo com um relatório econômico mensal do governo japonês apresentado na semana passada, reiterando um alerta sobre a volatilidade financeira global em resposta aos recentes colapsos dos bancos ocidentais.

(Por Eimi Yamamitsu)

