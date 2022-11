Atividade empresarial dos EUA enfraquece mais em novembro, mostra PMI

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 23/11/2022 - 11:59 Compartilhe

WASHINGTON (Reuters) – A atividade empresarial dos Estados Unidos contraiu pelo quinto mês consecutivo em novembro, com uma medida de novas encomendas caindo para o nível mais baixo em dois anos e meio, à medida que as taxas de juros mais altas diminuíam a demanda.

A S&P Global disse nesta quarta-feira que seu Índice de Gerendes de Compras (PMI) Composto preliminar dos EUA, que acompanha os setores de manufatura e serviços, caiu para 46,3 este mês, de uma leitura final de 48,2 em outubro.

Leitura abaixo de 50 indica contração no setor privado. A atividade está caindo sob o peso do ciclo de aumento de taxas de juros mais agressivo do Federal Reserve desde os anos 1980, com o objetivo de conter a inflação através da redução da demanda econômica.

O índice composto preliminar de novos pedidos caiu para 46,4, o nível mais baixo desde maio de 2020, de uma leitura final de 49,2 em outubro. Descartando a onda inicial da pandemia de Covid-19, esta foi a leitura mais fraca desde 2009.

O PMI preliminar de manufatura caiu para 47,6 este mês, a leitura mais baixa desde maio de 2020, de 50,4 em outubro. Economistas consultados pela Reuters projetavam leitura de 50.

Já o PMI preliminar do setor de serviços diminuiu de 47,8 em outubro para 46,1.

(Reportagem de Lucia Mutikani)

