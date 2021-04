Atividade empresarial da zona do euro volta a crescer em março, mostra PMI

LONDRES (Reuters) – A atividade empresarial da zona do euro voltou a crescer no mês passado, sustentada pela expansão recorde das indústrias, de acordo com pesquisa nesta quarta-feira que mostrou que o setor de serviços está lidando com novos lockdowns melhor do que o esperado.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) do IHS Markit para o setor de serviços subiu a 49,6 em março de 45,7 em fevereiro, muito acima da preliminar de 48,8 e pouco abaixo da marca de 50 que separa crescimento de contração.

O PMI Composto, que combina os dados de indústria e serviços e é considerado uma boa medida da saúde econômica, avançou a 53,2 de 48,8, acima da preliminar de 52,5.

“A economia enfrentou os lockdowns recentes bem melhor do que muitos esperavam, graças ao crescimento da indústria e sinais de que o distanciamento social e as restrições de mobilidade estão tendo muito menos impacto sobre o setor de serviços do que visto nesta época do ano passado”, disse Chris Williamson, economista-chefe do IHS Markit.

O crescimento da atividade industrial atingiu em março o ritmo mais forte nos quase 24 anos de história do PMI, mostrou pesquisa na semana passada, embora problemas na cadeia de oferta e os novos lockdowns possam conter a expansão em breve.

