Atividade empresarial da zona do euro cresce em abril com forte demanda por serviços, mostra PMI

Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 04/05/2023 - 7:36

Por Indradip Ghosh

BENGALURU (Reuters) – O crescimento da atividade empresarial da zona do euro acelerou em abril, embora menos do que inicialmente indicado, já que o setor de serviços mais do que compensou a desaceleração na indústria, de acordo com uma pesquisa que também mostrou que a inflação estava em seu nível mais baixo em dois anos.

O Índice de Gerentes de Compras Composto (PMI) do HCOB, visto como um bom indicador da saúde econômica geral, subiu para 54,1, pico de 11 meses, abaixo da leitura preliminar de 54,4, mas acima dos 53,7 de março.

Abril foi o quarto mês consecutivo da pesquisa acima da marca de 50 que separa crescimento de contração.

O PMI que cobre o setor de serviços no bloco atingiu a máxima de um ano de 56,2, acima dos 55,0 de março, mas novamente abaixo da estimativa preliminar de 56,6.

“O setor de serviços está em boa forma na zona do euro… Itália e Espanha são atualmente as principais forças motrizes”, disse Cyrus de la Rubia, economista-chefe do Hamburg Commercial Bank.

O índice de novos negócios subiu de 54,2 para 55,4, em parte impulsionado pela recuperação da demanda de exportação, que cresceu em seu ritmo mais rápido desde julho de 2021. A melhoria das condições de demanda também incentivou as empresas de serviços a contratar ao ritmo mais rápido desde maio de 2022.

Por outro lado, uma pesquisa do setor manufatureiro na terça-feira mostrou que a atividade industrial no bloco contraiu pelo 10º mês consecutivo.

Os custos de insumos aumentaram no ritmo mais fraco desde fevereiro de 2021, enquanto o índice composto de preços de produção caiu para a mínima de dois anos de 56,8, apoiando ainda mais o argumento de um aumento menor dos juros pelo Banco Central Europeu em sua reunião de política monetária na quinta-feira.

